Hernán Galíndez: “La necesidad de ganar en Universidad de Chile nos lleva a un estrés que no nos permite hacer el juego que deseamos”

El portero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, reconoció en conferencia de prensa la inconformidad al interior del plantel y cuerpo técnico de la U pese a sumar dos victorias tras las dos primeras fechas del Torneo Nacional 2022.

“Hubo una charla para revisar errores y lo bueno del último partido. No fue el funcionamiento que nosotros queríamos, pero llevamos poco más de un mes recién como grupo. No puede suceder que no tuviéramos el balón al disponer de un jugador más. Todo sin desmerecer los 6 puntos que tenemos”, puntualizó el arquero ecuatoriano, quien profundizó en los elementos a pulir.

“Debemos mejorar el manejo del balón, manejar mejor los momentos. El hecho de tener la necesidad de ganar y mostrar rápido lo que somos nos lleva a un estrés que no nos permite hacer el juego que deseamos o tomar mejores decisiones“, aseguró Hernán Galíndez, quien tampoco quiso “agrandarse” por su nivel en sus primeros duelos oficiales por Universidad de Chile.

“Nunca puedo decir que mi rendimiento es excelente cuando recibo goles y no lo he podido hacer en ninguno de los dos partidos. Todavía estamos tratando de mejorar y entender el juego desde el fondo. El grupo todavía se está conociendo, pero hay material para que el funcionamiento mejore. Hay mucha competencia interna en el puesto por puesto. Todavía no hemos llegado al nivel óptimo que queremos“, explicó.

“Hay que ver la forma en que se gana. Estamos contentos por ser punteros, pero entendemos que hay cosas por mejorar. Me ilusiona pensar que al llegar al nivel óptimo no tengamos que sufrir como el último partido, pero va a llevar un tiempo”, complementó en su análisis.

Hernán Galíndez no quiere ser capitán de Universidad de Chile

Una vez que se sumó al plantel, muchos lo apuntaron como el elegido de Santiago Escobar para portar la jineta durante la temporada. Sin embargo, el seleccionado de Ecuador no lo ve como un objetivo en el corto plazo.

“Me cuesta decir que soy un referente, hago mi trabajo lo mejor que puedo. Mi intención no es llegar a eso, yo atajo así y trato con mi experiencia de ayudar al resto de mis compañeros. Si en algún momento me toca ser capitán de la U, será un privilegio y un honor pero eso está lejísimo, no lo veo hoy como una posibilidad“, sostuvo.

Además, desdramatizó en torno a los líos que ha tenido Universidad de Chile para abrochar sus últimos refuerzos. “Uno debe pensar en hacer su trabajo lo mejor posible, no puedo estar pensando si van a llegar o no más jugadores. Es trabajo de la dirigencia, pensamos en ganar el partido del próximo lunes”, planteó el jugador de 34 años.