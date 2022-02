Jean Beausejour y el “Bautizazo”: “Si vuelvo todo atrás, sería mucho más enérgico en asumir la responsabilidad”

Luego de 20 años de carrera, cientos de partidos, una bullada polémica y una aparición política, Jean Beausejour Coliqueo anunció su retiro del fútbol profesional.

A sus 37 años y muy apegado a su familia, lo que motivó su adiós, el exseleccionado repasó distintos hitos y no reparó en hablar sobre el episodio que protagonizó hace 11 años.

En una extensa entrevista con Las Últimas Noticias, Beausejour fue consultado sobre sus errores. Y la respuesta fue el Bautizazo, aquel escándalo que estalló el 9 de noviembre de 2011 y que involucró al entonces jugador, junto con Jorge Valdivia, Arturo Vidal, Gonzalo Jara y Carlos Carmona.

Entonces profundizó en por qué ese día los sacaron de la concentración. “No sé. Yo estuve mal en llegar tomado y 40 minutos tarde a la concentración. Pero no estaba borracho. Fue una fiesta con familia. Después se distorsionaron algunas situaciones, pero en ningún caso quiero justificar el acto de indisciplina que cometí“, expresó “Bose”.

En ese punto hizo una reflexión. “Si vuelvo todo atrás, sería mucho más enérgico en asumir la responsabilidad. No hubiese hecho la conferencia de prensa y ya está. Aprendí y saqué experiencia que me servirá cuando me toque estar del otro lado, como técnico”, afirmó.

¿Qué pasó con Claudio Borghi?

En tiempos más maduros y familiares, Jean Beausejour disfruta del vino y la parrilla. También incursionó en el Aperol, de más reciente data, y dejó atrás los tiempos del vodka, “porque los niños se levantan más temprano”, dijo.

Con la mente de vuelta en 2011, el zurdo respondió la pregunta sobre si volvió a conversar con Claudio Borghi, el DT de ese entonces en la Roja. “Con Claudio tenía una buena relación, sin ser cercano, pero con lo que pasó se dañó claramente esa relación“, aseveró.

“Después del castigo, y hay que dejar en claro que me castigaron, por lo que tengo saldada mi deuda con la sociedad, me llamó a la Selección. Pero claramente hay algo que se dañó y no tuve la oportunidad de conversar“, añadió.