“No me la contés”: La reacción del “Kun” Agüero al recordar la tapada de Claudio Bravo en Copa América 2016

Este martes, Sergio “Kun” Agüero inició una ronda de preguntas con sus seguidores en Twitter, donde le recordaron distintos momento de su carrera futbolística, entre ellos, la final de la Copa América Centenario de 2016. “Bueno, estoy para charlar”, escribió el ex atacante de la selección argentina.

En una de las tantas consultas que le llegaron, TNT Sports Chile compartió una imagen de la tapada que hizo Claudio Bravo tras el cabezazo de Sergio Agüero en la final del torneo continental disputado en Estados Unidos.

“¿Podríamos hablar de esta atajada?”, comentó la cuenta del canal televisivo. A los pocos segundos, el “Kun” Agüero respondió: “No me la contés”, junto a un emoticón cubriéndose el rostro ante el recuerdo de la portentosa atajada de Claudio Bravo a su casi seguro gol en aquella definición en el Levi’s Stadiu.

No me la contes 🤦🏽‍♂️ https://t.co/3uf8RjHei9 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

Cabe recordar que al minuto 100, en pleno alargue de ese partido, Claudio Bravo fue quien evitó el tanto del “Kun” Agüero, hito que marcó el rumbo de aquella final que se terminó definiendo en la tanda de penales. Ya ahí, la historia es conocida y dulce para el fútbol nacional: Chile se impuso por 4-2 y levantó el histórico bicampeonato de América.

Otras definiciones del “Kun” Agüero en Twitter

En su particular estilo, el ya ex futbolista hizo sus particulares reflexiones. Respecto al estado de salud que le impidió seguir en el alto rendimiento, aseguró que ya no puede tomar ni café ni mate por el tratamiento a su corazón.

Amargo se toma . Pero ya no puedo tomar más 😭 https://t.co/p4rYcSj5eC — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 15, 2022

También entregó otras definiciones más futboleras, como cuando estableció su top cinco de los defensores más difíciles a los que enfrentó. Así, planteó a tres de la Premier League (John Terry, Río Ferdinand y Virgil Van Dijk) y dos de La Liga de España: Sergio Ramos y Carles Puyol.