Hernán Galíndez confesó que tuvo a Claudio Bravo como referente: Me encantaría tener una charla con él, aprender

Universidad de Chile debutó el pasado domingo en el Torneo Nacional 2022 con una sólida victoria por 4-2 sobre Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, duelo donde Hernán Galíndez fue titular en el arco de los azules.

El portero argentino nacionalizado ecuatoriano hizo un análisis de su paso por la Selección Ecuatoriana de Fútbol y tuvo palabras para Claudio Bravo, arquero y capitán de La Roja.

“Soñaba con estar en la selección, pero sabía que era casi imposible. Cuando llegó la convocatoria fue de los días más felices de mi vida. Y ya en la Copa América, justo Alexander Domínguez llegaba con una suspensión y como no iba a jugar el partido que venía después de la copa, Gustavo Alfaro probó con Ortiz, después probó conmigo y me tocó debutar con Perú”, partió contando en conversación con AS Chile.

Sobre el duelo en que tuvo que enfrentar a la Selección Chilena, Hernán Galíndez aseveró que: “fue la primera vez que enfrenté a Arturo Vidal y muchos, ahí entendí la jerarquía que tienen y lo importante que es la experiencia. Fue lindo por un lado y triste por otro”, dijo.

En lo mismo, tuvo palabras para Claudio Bravo: “siempre lo tuve como uno de los referentes. Un arquero de una carrera estupenda, sensacional. Me sorprende siempre con la tranquilidad con la que ataja, que saca pelotas espectaculares y que nunca hace un gesto”, aseveró.

“Creo que más adelante, cuando miren hacia atrás el arco de la Selección de Chile, sin duda va a aparecer el nombre de Bravo, muy ganador. Son de esos colegas con los que me encantaría tener una charla, aprender, porque sin duda tiene una experiencia para sacar cosas positivas”, complementó el portero de la U.

Respecto a la posibilidad de que La Roja diga presente en Qatar 2022, Galíndez comentó que: “lamentablemente creo que Chile perdió puntos que no estaban en la posibilidad y ahora se encuentran en una posición bastante complicada”, dijo.

“Si Ecuador clasifica y Chile puede clasificar también, sería bueno, porque yo considero que si la selección clasifica al Mundial le da un prestigio diferente a la liga. Por supuesto que primero quiero que clasifique Ecuador, pero si puede clasificar Chile también, seria bueno”, cerró el portero de la Universidad de Chile.