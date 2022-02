Le llueve sobre mojado: Nahuel Luján se cayó de un caballo y sigue sin encontrar club para salir de la U

Los festejos en la Universidad de Chile siguen, menos para Nahuel Luján. Los azules son transitorios punteros del campeonato junto a la UC tras ganar en las dos primeras fechas ante Unión La Calera y Deportes Antofagasta.

Sin embargo, el delantero no lo pasa nada bien en La Cisterna. El delantero argentino ya sabe que no es parte del proyecto futbolístico de Santiago Escobar y en la Universidad de Chile le buscan equipo de manera urgente para deshacerse de él. Sin embargo, la situación está compleja.

Esto porque, según contó el representante de Luján, Luis Grillo, a La Tercera, el ariete no ha podido entrenar con normalidad a la espera de que se solucione su futuro, esto porque durante sus vacaciones se cayó de un caballo y se lesionó dos vértebras.

“Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”, esgrimió su representante.

En lo mismo, Grillo sostuvo que: “de momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar a mayor y ver si conseguimos algo. Estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo”, dijo.

Grillo además lo defendió de las críticas que se le hacen al compromiso de Luján con los azules: “era bueno para la fiesta, pero acá en Argentina. Él se fue con su familia a Chile. Con la pandemia de por medio, no creo que tuviese tiempo. Aparte él estaba con su señora y su hija. Es un chico buena gente, un buen compañero”, comentó.

Insistió en que: “me llama la atención todo lo que pasa. Pero también es verdad que en la U hubo muchos cambios, cambios de director deportivo, cambios en el directorio. Seguramente eso influyó. No solo a él lo limpiaron. Sacaron a Larrivey, Rodríguez, Cañete”, aseveró.

“Pero siendo sincero, el trato que me ha dado Roggiero siempre ha sido muy cordial. Estamos intentando buscar una salida al tema. Vamos a poner fe y que se prepare para mayo. Si la U no encuentra el destino que nos deje a todos conforme, tendremos que ver la forma de arreglar. Quizás rescindimos, no sé”, cerró Luis Grillo.