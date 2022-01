Nahuel Luján luego de superar el covid-19 en Argentina: “Quiero entrenar a la par con mis compañeros, más allá de no ser considerado por el técnico”

Durante la jornada de este lunes, Nahuel Luján conversó con ADN Deportes sobre su continuidad en la Universidad de Chile y la imposibilidad de incorporarse a los entrenamientos del cuadro azul luego de sufrir con el covid-19.

Si bien el futbolista está a la espera de encontrar un nuevo club, tiene las puertas abiertas para poder entrenar en el Centro Deportivo Azul (CDA). Sin embargo, Luján ha tenido problemas en la documentación para viajar a Chile y el coronavirus hace algunas semanas.

“Yo quería presentarme desde el primer día. Tenía programado el viaje para el 30 de diciembre y no pude viajar porque desde el club no me enviaron el c19 (pasaporte sanitario). Me tuvieron una semana esperando y perdí los pasajes en dos ocasiones”, explicó el argentino.

“Ahora cuando el c19 estaba listo, no pude viajar porque me contagié con coronavirus. Estuve dos días internado en el hospital y por eso no he podido viajar. Pero tengo muchas ganas de hacerlo”, agregó.

A pesar de no estar considerado en el proyecto de Santiago Escobar, el deseo del “Gato” es volver a los entrenamientos y poder mostrarse. “Por más allá que no me tenga en cuenta el técnico, tengo muchas ganas de entrenar a la par con mis compañeros. Estoy con mucha bronca por no poder viajar aún debido al covid-19”, cerró Nahuel Luján.

El futuro de Nahuel Luján

Según información de ADN Deportes, el argentino de 26 años maneja ofertas de equipos del fútbol chileno, donde podría partir a préstamo de cara a la temporada 2022. Cabe destacar que el futbolista tiene contrato hasta el 2023 con la U.

Caso similar es el de Marcelo Cañete, quien ya está entrenando en el CDA a la espera de encontrar un nuevo club. En ese sentido, O’Higgins de Rancagua o Cerro Porteño de Paraguay podrían ser el destino del ex Boca Juniors, quien también cuenta con contrato hasta fines de 2022.