Ramón Fernández: “Se me pasó por la cabeza jugar en La Roja, pero era difícil”

Ramón Fernández le dijo adiós al fútbol chileno luego de diez años y en este 2022 volvió a Argentina para jugar por el Atlanta, club de la Segunda División trasandina.

En su trayectoria por Chile, el volante vistió los colores de O’Higgins, Colo Colo, Universidad de Chile y Unión La Calera. Además, se nacionalizó chileno, hecho que en su momento le generó ilusión por jugar en La Roja.

“Me hubiera gustado. Desde que yo estuve siempre fue una Selección competitiva, pero también sabía que era difícil. Había muchos jugadores en un nivel muy alto, jugando en Europa. En un momento tuve un buen nivel y se me pasaba por la cabeza, pero era difícil y no se dio”, explicó el mediocampista en As Chile.

En cuanto a su recorrido por el balompié nacional, “Don Ramón” señaló que “mi idea es poder retirarme allá, pero uno nunca sabe. Mi paso por Chile es positivo, lleno de recuerdos lindos”.

“En O’Higgins es donde más identificado me siento y, además, jugué en los dos más grandes del país, es no es fácil para nadie. Me tocó cumplir y lo recuerdo muy bien”, comentó el jugador de 37 años.

Ramón Fernández también reveló lo que más extrañará de Chile. “El 18, obviamente, porque el chileno lo espera todos los años y uno se va acostumbrando con los amigos. Ellos te lo hacen saber y se disfruta mucho. Pero tengo a mi hija que es chilena y ese es el mejor recuerdo que me llevo”, concluyó.