Ramón Fernández y su partida del fútbol chileno: “No es una despedida porque pienso volver”

Ramón Fernández dejó el fútbol chileno luego de diez años. Tras su partida de O’Higgins de Rancagua, el volante de 37 años fue oficializado como nuevo refuerzo de Atlético Atlanta, club que actualmente disputa la segunda categoría del fútbol argentino.

En su llegada al país trasandino, “Don Ramón” habló sobre su paso en el balompié nacional, donde defendió las camisetas de Unión La Calera, O’Higgins, Universidad de Chile y Colo Colo.

“La idea era seguir en Chile, pero tuve algunas ofertas que no me llenaron mucho. Y cuando salió lo de Atlanta me gustó esto de volver a Argentina para ver amigos y estar más cerca de la familia”, explicó en diálogo con LUN.

Aún así, el mediocampista espera volver a Chile y comentó que “en O’Higgins estuve seis años, la gente me quiere mucho, sentí el cariño y es el club donde me siento más identificado en el fútbol chileno. Esto de irme es algo normal entre los futbolistas, pero en nuestra cabeza está el retornar en algún momento y si podemos quedarnos a vivir nos vamos a quedar”.

La cuenta pendiente con O’Higgins

“El mejor recuerdo de Chile es mi hija que es chilena. Insisto, solo agradecimientos para Chile y tampoco es una despedida porque pienso volver. Me tocó jugar en los dos equipos más grandes y salir campeón, estoy contento por eso”, agregó el ex volante del “Capo de Provincia”.

Finalmente, Ramón Fernández señaló que “la cuenta pendiente que me quedó fue salir campeón con O’Higgins, estuve muy cerca dos veces. Pero a partir de ahí soy un agradecido con el fútbol chileno. No puedo pedirle más”.