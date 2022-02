El Leeds United de Marcelo Bielsa sufrió una dura derrota ante Everton por la Premier League

Durante la jornada de este sábado, el Leeds United de Marcelo Bielsa fue derrotado por 3-0 frente al Everton de Frankie Lampard, duelo válido por la jornada 25 de la Premier League.

En el partido disputado en el Goodison Park, el conjunto de los “Toffees” se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo, obra del irlandés Seamus Coleman. Mientras que Michael Keane aumentaría el marcador a los 23.

En el complemento, el brasileño Richarlison pondría el 3-0 definitivo para el conjunto de Frank Lampard, que alcanzó el decimosexto lugar de la liga inglesa y se aleja de a poco de la zona de descenso directo.

Por su parte, el Leeds de Marcelo Bielsa se ubica en la decimoquinta posición con 23 unidades, a seis de posiciones de peligro. Además, tendrá una compleja seguidilla de partidos para asegurar su lugar en la Premier.

Tras la caída ante Everton, el “Loco” tendrá que enfrentarse a equipos de renombre como Manchester United, Liverpool, Tottenham y Leicester City. El encuentro frente a los “Diablos Rojos” será el proximo domingo 20 de febrero a partir de las 11:00 horas de nuestro país.

FULL-TIME Everton 3-0 Leeds

Frank Lampard picks up his first #PL win as Everton boss thanks to goals from Coleman, Keane and Gordon#EVELEE pic.twitter.com/ekwvX4U65n

— Premier League (@premierleague) February 12, 2022