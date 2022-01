Frank Lampard se convirtió en el nuevo entrenador del Everton

Este lunes 31 de enero se termina el mercado de pases en Europa y los clubes de la Premier League ya comienzan a definir sus últimos refuerzos para la temporada. Esta vez, el Everton anunció a Frank Lampard como su nuevo entrenador, tras la destitución de Rafa Benítez del club inglés.

El excentrocampista firmó un contrato por dos años y medio (hasta junio de 2024). De esa forma, asumirá su tercer desafío como técnico, tras su paso por el Derby County (2018-19) y Chelsea (2019-21).

Lampard se encontraba sin club desde que fue despedido de los “Blues” en enero de 2021, cuando se encontraba noveno en la liga inglesa. Antes de eso, mantuvo al equipo de Londres en puestos de Champions e incluso jugó la final de la FA Cup.

Su primer desafío en Goodison Park será por la cuarta ronda de la FA Cup ante el Brentford el próximo sábado 5 de febrero. Sin embargo, el gran reto del DT de 43 años será enderezar el rumbo en la Premier League. El Everton se encuentra en la decimosexta posición de la tabla con 19 puntos, a solo cuatro unidades de la zona de descenso.

Tras su arribo a los “Toffees”, el histórico del fútbol inglés explicó que “es un gran honor para mí representar y administrar un club del tamaño y la tradición del Everton. Tengo mucha hambre de empezar”.

“Mi primer mensaje a los jugadores será que tenemos que hacer esto juntos. Intentaremos hacer nuestro trabajo y sé que los fanáticos estarán allí apoyándonos. Como equipo, el nivel competitivo que trae la Premier League y la posición en la que estamos en la tabla, ciertamente lo necesitamos”, concluyó

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.

— Everton (@Everton) January 31, 2022