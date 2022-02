Radja Nainggolan, excompañero de Arturo Vidal y Alexis Sánchez: “Si uno bebe o fuma, no hace cosas malas”

El belga Radja Nainggolan siempre se ha caracterizado por su papel de “rebelde” dentro de la escena del fútbol europeo. El futbolista de 33 años conversó con la revista italiana La Reppublica y abordó distintos aspectos de su estilo de vida, que lo han llevado incluso a ser marginado de su selección nacional.

El actual jugador del Royal Antwerp no tiene problemas para transparentar la manera de llevar su carrera profesional. “Si uno llega tarde y fuma un cigarro, en mi opinión no hace cosas malas”, manifestó. “He aprendido a aceptar todo lo que se diga de mí, nunca me preocupé por lo que decía la gente, todo porque algunos me veían en las discotetas. Hay futbolistas que beben más que yo, pero lo hacen en su casa y nadie lo sabe”, aseguró el excompañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter de Milán.

Su lejanía con los cánones que rigen las carreras de los jugadores profesionales, le ha significado no ser considerado por el técnico de Bélgica Roberto Martínez, según las palabras del propio Radja Nainggolan. “Creo que el tema moral ha influido. Hay grandes jugadores allí, pero la mentalidad es completamente diferente. Muchas veces no conocen bien a la persona, confían en lo que lo se dice nada más”, sostuvo.

El mediocampista que compartió con Mauricio Pinilla en el Cagliari, se refirió también a las posibilidades de su país de ganar el próximo Mundial de Qatar. “Si no llega en esta copa el trofeo deseado, no llegará nunca. En la Eurocopa, Italia era menos fuerte sobre el papel, pero luego el bloque del equipo era mucho más sólido. Esa es la base del fútbol”, comentó.

La selección de Bélgica es uno de los 15 equipos que ya tiene asegurado su cupo a la Copa del Mundo que se realizará entre noviembre y diciembre de este año.