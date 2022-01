FIFA recibe más de un millón de solicitudes de compra de entradas para el Mundial de Qatar 2022

A falta de 305 días para la realización del Mundial de Qatar 2022, la FIFA informó que recibió 1,2 millones de solicitudes en 24 horas para comprar entradas.

El inicio del proceso de venta de tickets comenzó este miércoles y el interés por asistir a un partido de la cita quedó demostrado en la alta demanda por conseguir una entrada.

FIFA World Cup Qatar 2022™: 1.2 million tickets requested within 24 hours.

The start of ticket sales has generated huge demand around the world.

— FIFA Media (@fifamedia) January 20, 2022