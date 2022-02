Luis Rojas fue presentado en Bologna: “Quiero potenciarme física y mentalmente para llegar a la selección”

Durante la jornada de este miércoles, Luis Rojas fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Bologna. El volante habló en conferencia de prensa sobre su llegada al cuadro italiano y sus aspiraciones por llegar a la Selección chilena.

“Para mí es una oportunidad tremenda, no la quiero desaprovechar por nada del mundo. Vengo con esa mentalidad, de venir, potenciarme físicamente y mentalmente. Aprender cosas para ejercitarme, recuperarme, que aquí en tres o cuatro días me han ayudado mucho”, explicó el chileno.

Sobre la posibilidad de un llamado a La Roja, el joven futbolista de 19 años comentó que “yo vengo con la idea de estar acá para potenciarme física y mentalmente. Luego espero estar preparado, ir allá (Chile) y hacerlo lo mejor que pueda. Lo único que quiero es prepararme para cuando llegue el momento y darlo todo como lo hacen todos los jugadores”.

Respecto a los referentes en su puesto, Rojas señaló que “mi principal referente, que me gusta mucho como juega, es Arturo Vidal. De chico lo he seguido y me gusta su estilo aguerrido. Pero también Erick (Pulgar) y la mayoría de los jugadores que están allá”.

Lo que viene para Luis Rojas

El ex Universidad de Chile se refirió a su compañero Gary Medel y aseguró que aún no tuvo la oportunidad de hablar con él. “Es una figura que está en la cima, un top. Acá también me han hablado mucho de cómo es su persona, para mí es una referencia”, agregó.

Consultado por el triunfo de Chile contra Bolivia en La Paz, explicó que “fue un partido muy intenso, ya que la cancha era un desastre. Pero se vio cómo se la jugaron en Chile, cómo tuvieron todo el apoyo y se la jugaron hasta el último momento”.

“Muy feliz por el resultado que tuvimos en esas circunstancias. Fue espectacular, ahora que vienen los próximos partidos les deseo lo mejor y que clasifiquemos”, concluyó.

Luis Rojas podría sumar sus primeros minutos con el Bologna en Serie A este domingo 6 de febrero, cuando el cuadro de Sinisa Mihajlovic reciba al Empoli a partir de las 11:00 horas de nuestro país.