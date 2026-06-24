Gobierno defiende “Escuelas Protegidas” tras dictamen del TC y espera fallo completo: “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” tras el dictamen del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales varios de sus artículos, asegurando que el Ejecutivo seguirá adelante con su objetivo central de fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales.

La secretaria de Estado abordó el fallo conocido durante la jornada, que cuestionó normas del proyecto que permitían la revisión de estudiantes en colegios sin orden del Ministerio Público, además de disposiciones relacionadas con la gratuidad en educación superior y medidas de convivencia escolar.

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Según el TC, dichas normas vulneraban garantías constitucionales vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes y al debido proceso.

En conversación con Infinita, la ministra Arzola señaló que el Gobierno aún no cuenta con la sentencia completa y que, por ahora, solo se ha conocido el comunicado del tribunal. En ese sentido, recalcó que el Ejecutivo respetará la institucionalidad y esperará los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir. “Estamos esperando, conocimos el comunicado solamente, tenemos que tener el fundamento”, indicó.

Pese al revés parcial, la titular de Educación defendió que el proyecto mantiene avances relevantes en materia de convivencia y gestión escolar. Explicó que varias de las herramientas incluidas en la iniciativa no fueron objetadas por el TC, como aquellas que buscan reducir la sobrecarga de denuncias en la Superintendencia de Educación y entregar mayores herramientas a los establecimientos para abordar problemas de seguridad.

En esa línea, Arzola sostuvo que el objetivo del Gobierno no cambia y que la prioridad sigue siendo fortalecer la protección en las comunidades educativas. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo”, afirmó, agregando que el proyecto todavía contiene disposiciones que representan mejoras concretas en el sistema.

Finalmente, la ministra destacó que, a su juicio, la iniciativa aún representa un avance respecto del escenario previo a su tramitación.