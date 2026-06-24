En pleno desarrollo del Mundial 2026, el delantero de Bélgica, Jeremy Doku, abandonó la concentración de su equipo y viajó a Londres para asistir al nacimiento de su primer hijo. Debido a esta situación, el atacante se perdió el partido contra Irán por la segunda fecha de la fase de grupos.

Tras acompañar a su pareja en este momento especial, autorizado por la federación belga, el futbolista del Manchester City regresó a Estados Unidos en las últimas horas y ya se reincorporó a la selección de su país.

Este miércoles, Bélgica publicó un video del recibimiento que tuvo Doku en su llegada al hotel de concentración, donde sus compañeros lo felicitaron por el nacimiento de su hijo.

“De vuelta en el campamento tras la asistencia más importante de su vida”, escribieron los “Diablos Rojos” en sus redes sociales.

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