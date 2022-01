Regresa a las canchas: Roberto Carlos jugará por el equipo de un bar inglés

El cierre del mercado de pases en Europa también incluyó noticias anecdóticas. El Bull In The Barne, equipo de un bar del norte de Inglaterra, será el próximo destino de Roberto Carlos. El astro brasileño disputará un partido en febrero con este equipo de aficionados, luego de que ganaran un sorteo para fichar a una leyenda del fútbol mundial.

El sorteo se realizó a través de la plataforma eBay, que consistió en comprar un número de 5 libras (aproximadamente 5.300 pesos chilenos) para disfrutar de los servicios del histórico ex lateral del Real Madrid y la Selección brasileña.

“Básicamente pagas 5 libras por entrar a la rifa y poder fichar a un exfutbolista profesional. Un chico del equipo dijo que le diéramos una oportunidad y terminamos ganando”, explicó Matthew Brown, capitán del equipo, en diálogo con la BBC.

“Un viernes por la tarde, nuestro entrenador, Ed Speller, nos envió un mensaje diciéndonos que habíamos ganado y ninguno le creyó. Pensamos que se estaba riendo de nosotros. Esa noche salí y el sábado me levanté con un leve dolor de cabeza. Tenía el móvil lleno de mensajes: “¿Es verdad lo de Roberto Carlos?”. En ese momento solo pensaba: “No puede ser verdad, ha tenido que ser un sueño”, agregó Brown.

De hecho, el futuro compañero de Roberto Carlos explicó que a sus partidos solo asisten algunos familiares e incluso planean cambiar de localidad para cumplir con las expectativas del astro brasileño. “Hemos planteado jugar en otro lado porque el aparcamiento es muy pequeño”, complementó.

TRANSFER NEWS! Brazilian legend @oficial_RC3 has signed to The Bull In The Barne United. He's done it in Madrid but can he do it in Shrewsbury? @BITBUnited #DreamTransfer #TransferWindow #TransferNews #Transfers

— eBay.co.uk (@eBay_UK) January 31, 2022