La curiosa frase de Roberto Carlos sobre Ronaldo: “Dormí más veces con él que con mi esposa”

Dicen que Ronaldo hay uno solo. Ronaldo Nazario, aquel mítico goleador brasileño que pasó de romper redes a ser el mandamás de un club de fútbol. De eso se trata Ronaldo: el presidente, documental que narra la llegada de O fenômeno a la testera del Real Valladolid.

La serie de seis capítulos ya está disponible en la plataforma DAZN, servicio de streaming dedicado a los deportes. La mirada se centra en la revolución que generó el arribo de Ronaldo al conjunto español, no sólo al interior del elenco, sino también en los medios de comunicación.

“Yo compro el club con dinero de mi bolsillo. No hay ninguna inversión externa, ningún fondo de inversiones, no tengo socios. Es un proyecto mío, me encanta que sea así. Esto es un negocio, seguramente estoy para ganar dinero, pero sobre todo para que pueda dejar un legado en esta ciudad, en este club“, dijo en ese entonces.

Sin embargo, el documental también recorre parte de su exitosa carrera. Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de Roberto Carlos. No el cantante, sino el exfutbolista considerado uno de los mejores laterales de la historia.

“A Ronaldo siempre le encantó el ambiente del fútbol. Pero estos intensivos de pretemporada de 27, 30 días, para él era lo peor que existía”, comentó el exentrenador.

Y para definir la relación con su compañero de equipo, Roberto Carlos lanzó: “Dormí más veces con él que con mi propia esposa. Hice de todo con Ronaldo. Con y sin límites“.

Revisa el tráiler del documental “Ronaldo: el presidente”: