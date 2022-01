Osvaldo Bosso y el frustrado regreso de Fabián Orellana al Audax Italiano: “Yo soy canterano y digo quizás vuelva acá, pero también cada uno ve sus temas personales”

El volante Osvaldo Bosso analizó en una extensa conversación con la Revista Tribuna Andes su presente como capitán del Audax Italiano, donde trabajan en la pretemporada para afrontar un difícil desafío: jugar en Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Todo con la dificultad adicional de afrontar un nuevo proceso técnico con la salida de Pablo “Vitamina” Sánchez y la llegada de Ronald Fuentes. “Llevamos pocos días entrenando. Vamos de a poco, paso a paso, venimos de las vacaciones, entonces estamos preparándonos de la mejor manera. Todos tienen su forma. “Vitamina” es un muy buen técnico, muy claro en lo que quería e hicimos las cosas bien. Además, el grupo que tenemos es muy unido, muy trabajador y eso ayuda mucho al técnico que llega. Ronald Fuentes es un buen técnico, le fue bien en sus equipos anteriores, pero llevamos poco tiempo”, apuntó el jugador de 28 años, que valora la opción de jugar el principal torneo continental.

“Esta competencia era algo pendiente y personal que yo quería jugar en Audax Italiano. Jugué dos Sudamericanas, pero nunca una Libertadores, entonces era un sueño pendiente. Estamos entusiasmados porque el club no juega en este torneo desde 2008. Estamos ansiosos, queremos que llegue la fecha, queremos jugar, sabemos el rival que nos tocó y estas competencias son distintas, no siento que haya equipos chicos o grandes, siempre hay sorpresas, uno los ve de igual a igual”, comentó Osvaldo Bosso.

Durante la charla, también entregó su opinión respecto a una situación que inquietó a los hinchas itálicos en el último tiempo: que Fabián Orellana, formado en el club, haya optado por defender a Universidad Católica en su regreso al fútbol chileno.

“Siempre cuando se van históricos del club, uno siempre tiene la ilusión de que pueden volver al Audax, obviamente. Yo soy canterano y digo quizás vuelva acá, pero también cada uno ve sus distintos temas personales o familiares y esos temas la gente no los ve, depende de cada uno. Se ponen muchas cosas en la balanza, quizás algunos tienen hijos o familiares que están en cierta ciudad y uno quiere tenerlos cerca, uno se ilusiona que pueden llegar, pero cada uno ve los distintos temas que tienen que afrontar para volver a Chile”, planteó.

Osvaldo Bosso y su rol en Audax Italiano

Formado en el elenco de La Florida tras llegar a los 11 años desde Universidad de Chile, hoy es el capitán de la “Prima Squadra”, papel que afronta con orgullo. “Es una gran responsabilidad y también es una linda experiencia. Porté la jineta en las series menores, entonces también era un sueño ser capitán en el primer equipo; ser un líder dentro de los jugadores, ayudar a los jóvenes del equipo. De repente, cuando las cosas no están muy bien, uno tiene que estar firme, apoyar a los compañeros o hablar con el presidente del club, entonces es bien pesado y lindo a la vez llevar la jineta en el brazo”, aseguró quien ha jugado en diversas posiciones del campo.

“Me adapto rápido a los puestos. Me ha tocado ser lateral izquierdo y derecho, central, líbero, stopper, incluso de volante de salida. Siento que se me facilita jugar en varios puestos, me adapto rápido a posiciones nuevas. También me gusta seguir aprendiendo y manejar varios puestos frente a cualquier caso de emergencia porque eso es muy útil para el técnico y para el equipo”, aseguró el jugador nacional, que explicó sus sueños en el fútbol profesional.

“Por algo personal y familiar, me gustaría llegar a un equipo como la U, Colo Colo o la UC, ya que a mi familia le gustaría que jugara en un equipo así, a pesar de que todos son audinos. En lo personal, me gustaría irme al extranjero, vivir una experiencia así, pero no me veo lejos de Audax tampoco. Lo ideal sería irse, crecer como jugador, volver al club y seguir acá mi carrera”, cerró.