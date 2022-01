Luis Mejía, nuevo arquero de Unión Española: “Estoy contento de llegar a un fútbol dinámico y rápido”

El arquero Luis Mejía, flamante incorporación de Unión Española, conversó con Los Tenores desde Uruguay, donde se incorporó a la pretemporada del cuadro hispano.

“Estoy contento de llegar a una gran institución y a un fútbol tan dinámico. Tardó un poco la cosa, pero se dio. Es un equipo protagonista y esperemos que este 2022 sea un gran año. Hay un lindo grupo para conseguir cosas buenas”, planteó el portero panameño, que valoró la opción de sumarse al fútbol chileno gracias a los buenos comentarios que recibió.

“Veía algunos partidos porque tengo a un gran amigo como Cecilio Waterman allí. Considero que el futbolista chileno es muy dinámico, rápido. Quizá a nivel de clubes no les ha ido bien, pero los equipos chilenos son de respetar porque juegan bien al fútbol. Hablaba dos o tres veces con él, quería que diera el paso al fútbol chileno porque me dijo que es un país divino para vivir. Dely Valdés me habló de Unión Española y sus características, de un gran club. Harald Cummings también me comentó cosas positivas, estuve con él hace pocos días atrás”, comentó Luis Mejía, quien también entregó referencias de su juego.

“Soy un arquero rápido para la estatura que tengo, con mucha personalidad. Trato de siempre ayudar al compañero dentro del campo, ojalá todas esas virtudes las pueda llevar a cabo en Unión Española (…) Me gusta Buffon, un equipo que siempre mantuvo un rendimiento muy alto. Hoy me gusta Alisson. Son los arqueros con los que me identifico”, comentó el jugador de 30 años.

Luis Mejía y su futuro deportivo

En la conversación con Los Tenores, destacó el apoyo del plantel y, sobre todo, del técnico César Bravo cuando se fue alargando su firma por el club de Santa Laura. “César ha sido 10 puntos conmigo, siempre pendiente de mi situación. Fue de las personas que hizo posible mi llegada a Unión Española. El grupo está consciente de que va a ser un gran año en lo internacional y en el campeonato local. Me han recibido de muy buena manera”, expuso “Manotas”, que le bajó el perfil a la derrota en la pretemporada ante Belgrano de Córdoba.

“Somos autocríticos de lo hecho ante Belgrano, pero no es para dramatizar tanto. Es mejor que pasen estas cosas ahora y no cuando empiecen las competencias”, aseguró quien podría debutar esta tarde cuando se midan ante Defensor Sporting.

Todo con una proyección aún más amplia en su carrera: la pelea de clasificar al Mundial de Qatar 2022 con Panamá. “El país está muy metido en la opción de llegar. El fútbol panameño está evolucionando, considero que hemos sido de las mejores selecciones en Concacaf. Está todo muy apretado. Dependemos de nosotros para clasificar directo”, cerró.