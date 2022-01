Luis Casanova pide paciencia en la U: “Estamos en proceso de adaptación todavía, el Torneo de Verano sirve para tomar ritmo de competencia”

El defensor Luis Casanova se refirió a las sensaciones dentro del plantel de la U a días de haber perdido el Superclásico por el Torneo de Verano.

“Por momentos se hizo un buen fútbol, intentamos salir jugando pero llevamos poco tiempo para conocernos. Estos partidos nos vienen muy bien para ir aceitando al equipo y lograr cosas importantes”, planteó el central, que valoró lo hecho por el DT Santiago Escobar.

“En los primeros entrenamientos se ve un entrenador súper capaz, nos está dando muchas alternativas de juego y una dinámica distinta. Eso es bueno para nosotros y para el equipo”, explicó Luis Casanova, que anticipó el desafío de este viernes ante Boca Juniors.

“Vi el partido que jugaron ante Colo Colo, un nivel muy intenso, con mucho juego rápido. Nos preparamos de la mejor forma, viendo cómo contrarrestar lo fuerte de ellos y nos servirá para seguir mejorando (…) Todo partido sirve para sacar cosas en limpio. Si bien estamos en un proceso de adaptación todavía, estos partidos te sirven para tomar ritmo de competencia“, sentenció.

Luis Casanova y el futuro de la U

El jugador de 29 años destacó cómo se han ido sumando los nuevos integrantes del plantel azul. “Los muchachos que llegaron vienen con mucho ánimo y con ganas de aportar. Eso es muy importante porque hace que todo fluya mejor. Los más chicos con ganas de crecer, de mejorar y de ganarse un puesto en la U”, dijo.

En el choque ante Colo Colo, el ex Deportes Temuco fue titular en la zaga y no se complica respecto a las opciones que tiene de mantenerse o no como parte de la oncena titular. “Desde que llegué, soy mucho de vivir el presente y ese es la U. Me enfoco sólo en eso, lo que pase más adelante ya se verá pero ahora la U es lo más importante”, cerró el central.

Universidad de Chile enfrentará a Boca Juniors este viernes, desde las 21:15 horas, donde deberá vencer por 3 o más goles a los xeneizes si quieren disputar la final del Torneo de Verano, programado para el próximo martes 25.