Marcello Lippi elogió a Alexis Sánchez: “Nunca lo había visto en estos niveles, irresistible”

En la previa de la Supercopa Italiana, donde el Inter de Milán se medirá ante Juventus, Alexis Sánchez recibió elogiosos conceptos por parte de Marcello Lippi.

Quien fue campeón del Mundo con Italia en Alemania 2006 destacó el rendimiento y estilo que ha desarrollado el “Niño Maravilla” en los últimos meses. “Yo nunca he visto a Alexis Sánchez en estos niveles, así irresistible, excepcional”, planteó en diálogo con la Gazetta dello Sport.

Todo en el contexto del buen funcionamiento que aprecia Marcello Lippi respecto al equipo que dirige Simone Inzaghi. “Me parece que este Inter exalta las características individuales. No hay uno que no encaje, aprovechando al máximo sus condiciones”, planteó quien dirigió a los lombardos entre 1999 y 2000.

La proyección de Marcello Lippi para el Inter de Milán

A horas de la Supercopa Italiana, el entrenador de 73 años va más allá respecto de este torneo y valoró las opciones que tiene para conseguir un segundo título del Calcio consecutivamente.

“No es fácil mejorar el Inter de Milán, pero el proceso ya está en marcha y consiste en afirmarse como estándares muy altos en toda la temporada para ganar el segundo “Scudetto” seguido. Eso es más difícil que el primero”, sentenció.

Bajo ese contexto, las palabras del experimentado entrenador italiano aparecen como importantes para la figuración de Alexis Sánchez tanto en el resto de la temporada como en el duelo de esta tarde ante la Juventus, programado a las 17 horas y que será transmisión de ADN Deportes a través de nuestra Señal 2 en Facebook Live.