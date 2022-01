Juan Cornejo se convirtió en el nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta para la temporada 2022

Durante la jornada de este miércoles, Deportes Antofagasta anunció a su tercer refuerzo de cara a la temporada 2022 del fútbol chileno. Se trata de Juan Cornejo, quien llega los “Pumas” luego de su paso por Universidad Católica y que tendrá como gran desafío la Copa Sudamericana.

“Juan Cornejo, talentoso lateral izquierdo es la tercera contratación de #LosPumas para nuestra temporada 2022”, escribió el conjunto albiceleste a través de sus redes sociales.

El jugador de 31 años ya cuenta con pasos por Magallanes, Audax Italiano, León de México y la Universidad Católica, donde ganó seis títulos. En su última temporada con la UC, el zurdo disputó un total de 19 partidos y convirtió un gol.

A pesar de su poca participación en el Campeonato Nacional, el equipo de Juan Domingo Tolisano apostó por su experiencia en la defensa y lo sumó a su plantel.

Las incorporaciones de Deportes Antofagasta

Hace algunos días, el cuadro “puma” presentó al volante Federico Bravo (ex New York City FC), el central Leandro Vega (ex Emelec) y su última contratación, Juan Cornejo.

Además, cuentan con un nuevo DT. Esto ante la llegada de Juan Domingo Tolisano en diciembre pasado, quien proviene desde el Deportivo Táchira, reciente campeón de la Primera División de Venezuela

De esa forma, el técnico venezolano será el encargado de liderar el comienzo del Campeonato Nacional, Copa Chile y la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar por la primera fase a Unión Española el próximo 9 de marzo.