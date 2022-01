The Best: Messi, Lewandowski y Salah son los finalistas al mejor jugador del mundo

La FIFA dio a conocer los nombres de los tres finalistas a los premios The Best 2021 en la categoría masculina. Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Múnich) y Mohamed Salah (Liverpool) competirán por el galardón al mejor jugador del mundo que será entregado el próximo 17 de enero en Zúrich.

Tal como en el Balón de Oro, Messi y Lewandowski están en la terna final y asoman como los principales candidatos a llevarse el galardón, que tanto el argentino como el polaco han conseguido en una oportunidad.

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men's Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

