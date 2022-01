The Best 2021: Christiane Endler está en la terna final como la mejor arquera del mundo

La destacada portera nacional Christiane Endler podría grabar su nombre en la historia del fútbol mundial, luego de ser nominada como una de las tres finalistas en los premios The Best FIFA Football Awards 2021.

La arquera de la selección chilena y el Olympique de Lyon logró un gran rendimiento durante 2022, cosechando su tercera nominación consecutiva al galardón.

Endler competirá en The Best 2021 con la portera alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea) y la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (Paris Saint Germain), quienes deberán viajar a la ciudad de Zúrich el próximo 17 de enero para conocer el resultado final.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.



Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪@TIANEendler 🇨🇱@stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 5, 2022