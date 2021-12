El dato que agiganta el rendimiento de Ben Brereton en la Championship

Suman y siguen los datos en torno a la gran temporada que ha tenido Ben Brereton disputando la presente temporada de la Championship, la segunda división de Inglaterra.

Con 20 goles en 24 jornadas, el delantero de 22 años ha sido puntal en la campaña del Blackburn Rovers, que se ubica en el tercer lugar con 45 puntos, quedando fuera del ascenso directo a la Premier League por diferencia de gol.

De todas formas, el impacto de Ben Brereton ha sido histórico para el desempeño de su plantel en la Championship y en las redes sociales del club lo refrendaron con una contundente estadística.

El atacante nacional se transformó, con su tanto al Barnsley, en el primer jugador del Blackburn Rovers en 57 años en anotar 20 goles antes del fin del año calendario. El último fue Andy McEvoy, quien lo hizo en la temporada 1964-65.

𝐒𝐞𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. 🇨🇱@benbreo is the first Rover in 57 years, since Andy McEvoy in the 1964-65 season, to score 20 league goals for the club by the turn of the year! 🎯#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/Y6aCzuLFWX

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 30, 2021