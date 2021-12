Máximo goleador histórico de la Premier League aplaudió a Ben Brereton: “Sigue con tu gran trabajo”

Ben Brereton jugó este miércoles su último partido del año y nuevamente se vistió de héroe, ya que que delantero de La Roja anotó el gol que le dio el triunfo 2-1 al Blackburn Rovers sobre Barnsley por la Championship.

Tras el partido, el seleccionado nacional recibió una especial felicitación por parte de Alan Shearer, ni más ni menos que el máximo goleador histórico de la Premier League.

La leyenda del fútbol ingles aplaudió al atacante chileno y mediante su cuenta de Twitter le mandó un mensaje: “Sigue con tu gran trabajo”. Por su parte, Ben Brereton respondió en la misma reda social a las palabras del exjugador y le comentó: “Gracias”.

Cabe destacar que Alan Shearer es el jugador que más goles ha anotado en la historia de la Premier League con 260 tantos, seguido por Wayne Rooney (208), Andy Cole (187), Sergio Agüero (184) y Frank Lampard (177).

El exfutbolista también vistió la camiseta del Blackburn Rovers entre 1992 y 1996, además de jugar en Southampton, Newcastle y la Selección de Inglaterra.

Keep up your great work @benbreo 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/4THQRnkwhx

— Alan Shearer (@alanshearer) December 30, 2021