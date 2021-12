Ben Brereton le dio su camiseta a un chileno tras el triunfo del Blackburn: el hincha le enseñó insultos de Chile

Ben Brereton disputó su último partido del 2021 y volvió a vestirse de héroe, puesto que el ariete chileno marcó el gol que le dio el triunfo 2-1 al Blackburn Rovers sobre Barnsley, en el encuentro que se llevó a cabo este miércoles por la fecha 25 de la Championship.

El delantero de La Roja alcanzó su anotación número 20 esta temporada en la liga inglesa de Segunda División y quedó como el segundo máximo artillero en la tabla de goleadores del torneo para la presente edición.

La felicidad de “Big Ben” no solo pasó por su gol y el triunfo de su equipo, ya que recibió una visita especial. Un fanático de Chile llegó hasta el estadio Ewood Park para ver jugar al atacante y entregarle su apoyo.

Ben Brereton ya estaba enterado que un hincha nacional estaría en las gradas y, tras el partido, regresó al campo de juego para darle un especial regalo y tener una llamativa conversación.

Manuel López es el nombre de chileno que esperó al seleccionado nacional en una orilla de la cancha. El delantero se acercó, lo saludó y le obsequió su camiseta del Blackburn Rovers.

“Mucha gracias. ¿Nada de español? ¿Aún no?”, comentó el fanático chileno tras recibir el regalo de Ben Brereton, quien le señaló que todavía no maneja del todo idioma.

Lo llamativo fue que Manuel López rápidamente le enseñó al atacante algunos chilenismos y mencionó “hue…” y “conch…”, palabras que “Big Ben” reconoció entre risas que sí las conoce.

Wholesome content. 🥰

When Manuel and his son met @benbreo! 💙🇨🇱#ROVvBAR | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/hwa3HjaeLr

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021