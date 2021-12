On fire: Ben Brereton cierra su brillante 2021 con otro gol para Blackburn Rovers

Ben Brereton sigue imparable en la Championship, la segunda división de Inglaterra, y en el último partido del 2021 volvió a anotar un gol por Blackburn Rovers.

Aunque no pudo jugar el fin de semana ante Hull City por casos de covid-19 en el cuadro rival, “Big Ben” no perdió la racha goleadora y convirtió por segundo duelo seguido.

El partido se le había complicado en Ewood Park al Blackburn Rovers, que iba empatando hasta bien entrado el segundo tiempo ante Barnsley hasta que apareció Ben Brereton para destrabar el duelo.

Quien debutó este año por la selección chilena aprovechó un pase de John Buckley tras recuperar un balón, instancia que el jugador de 22 años aprovechó para encarar y batir con un tiro cruzado al portero Bradley Collins.

Making @Rovers fans rich around the world big bad boy Ben Brereton Diaz makes it 2-1 #Rovers pic.twitter.com/ymnroqxxw2

— Blackburn Roverseas (@roverseas) December 29, 2021