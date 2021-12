Inter chocará con Liverpool: así quedaron los octavos de Champions League tras realizarse el sorteo por segunda vez

Este lunes, pasada las 8 am de Chile se llevó a cabo el sorteo de las llaves para los octavos de final de la UEFA Champions League 2021/2022 en donde los 16 equipos en carrera conocieron a sus rivales, sin embargo, todo quedó anulado y el sorteo se realizó otra vez tras un escandaloso error en la ceremonia.

Los encargados del proceso insertaron la bola del Liverpool en el bombo de posibles rivales del Atlético Madrid, sin embargo, en ese lugar debía ir la bola del Manchester United, la cual dejaron afuera por equivocación. Esto provocó que, de manera aleatoria, el rival de los “Colchoneros” fuera Bayern Múnich.

La UEFA reconoció que “a raíz de un problema técnico con el software de un proveedor de servicios externo que da instrucciones a los oficiales sobre qué equipos son elegibles para jugar entre sí, se produjo un error material en el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League”.

Así las cosas, tras realizarse nuevamente el sorteo, las llaves de octavos de final de la Champions League quedaron de la siguiente manera:

Cabe destacar que los partidos de ida por los octavos se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que los duelos de revancha se jugarán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo del próximo año.

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021