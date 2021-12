Octavos de Champions League: Inter de Milán conoció a su rival y Messi volverá a enfrentar a Cristiano Ronaldo

Durante la mañana de este lunes, se llevó a cabo el sorteo de las llaves para los octavos de final de la UEFA Champions League 2021/2022, ronda en donde hay dos chilenos que siguen en competencia por el título: Alexis Sánchez y Arturo Vidal con Inter de Milán.

El cuadro “Nerazzurri”, que terminó segundo del Grupo D, se enfrentará en la fase de los 16 mejores contra el Ajax, líder del Grupo C.

Entre los cruces más llamativos, el Atlético de Madrid de Diego Simeone chocará ante el poderoso Bayern Múnich y Lionel Messí volverá a verse las caras con Cristiano Ronaldo en el duelo de PSG contra Manchester United.

Cabe destacar que los partidos de ida se disputarán los días 15, 16, 22 y 23 de febrero de 2022, mientras que los duelos de revancha se jugarán los días 9, 10, 15 y 16 de marzo del próximo año.

Round of 16 draw✔️

What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021