Felipe Mora anotó y sumó un nuevo título: Portland Timbers salió campeón en la Conferencia Oeste de la MLS

Felipe Mora vivió una noche soñada este sábado en Estados Unidos, puesto que el chileno anotó y salió campeón con Portland Timbers, que derrotó 2-0 al Real Salt Lake y se coronó monarca en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

Cuando el partido final recién arrancaba, el delantero chileno apareció a los 5 minutos para abrir la cuenta en favor de su equipo. Mora se encontró con un fortuito rebote dentro del área y logró conectar el balón que terminó en la red.

A los 60′, el ex Universidad de Chile y Audax Italiano fue reemplazado y, al minuto después, Santiago Moreno anotó el 2-0 con el cual Portland Timbers se consagró flamante campeón de la Conferencia Oeste.

Luego del partido, Felipe Mora expresó sus sensaciones por el logro. “Mucha felicidad y alegría, porque hemos conseguido un campeonato donde nos esforzamos mucho a lo largo del año. Por suerte hoy se pudo dar”, señaló el delantero, quien sumó su segundo título en Estados Unidos tras salir campeón en 2020.

En cuanto a su importante anotación, el chileno indició que “estaba esperando el gol hace mucho tiempo y se pudo dar en esta final. El balón me quedó ahí y lo único que pensé fue en celebrar con mis compañeros”.

Ahora, Portland Timbers tiene el derecho a jugar la MLS Cup, partido final en donde se enfrentan los campeones de las conferencias Este y Oeste, quienes definen al gran monarca del fútbol estadounidense.

“Nos queda un paso mas para lograr otro campeonato así, que vamos por ello”, concluyó Mora de cara a la MLS Cup, la cual se disputará el sábado 11 de diciembre.

That's how you get it started! #RCTID | #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/tYpMZMTekb

Felipe Mora on his goal, the win, and another final. #RCTID pic.twitter.com/lJjYBsy5p0

— Portland Timbers (@TimbersFC) December 5, 2021