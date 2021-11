Felipe Mora va por el título: Portland Timbers venció al Colorado Rapids de Diego Rubio y se instaló en la final de la MLS

Este jueves, Felipe Mora se quedó con el choque de chilenos frente a Diego Rubio, esto tras el triunfo de Portland Timbers ante Colorado Rapids por las semifinales de los Playoffs en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El exdelantero de Universidad de Chile arrancó el partido en la banca de suplentes, mientras que el exatacante de Colo Colo fue titular pero no pudo evitar la derrota de su escuadra en la cancha del Dick’s Sporting Goods Park.

Al minuto 66, Felipe Mora entró al campo de juego cuando el marcador aún estaba 0-0. Al mismo tiempo, Diego Rubio fue reemplazado.

Las emociones en el encuentro no llegaron hasta los 90′, momento en que Larrys Mabiala marcó el único gol del partido con el cual Portland Timbers superó al Colorado Rapids y se instaló en la gran final de la MLS por la conferencia Oeste.

Ahora, la escuadra de Felipe Mora espera rival para la final que saldrá de la llave entre Sporting Kansas y Real Salt Lake, quienes juegan este domingo su duelo por semifinales.

“¡Vamos gente, estamos en la final. Vamos a la final!”, fue el grito de alegría que lanzó tras el partido el exjugador de la U, quien va por su segundo título en la MLS tras salir campeón el 2020.

Cabe destacar que los partidos finales de la conferencia Oeste y Este se disputarán el 4 y 5 de diciembre y la gran final de la MLS Cup entre ambas conferencias será el 11 del mismo mes.

We’re going to the Western Conference Final! 🤩 #MLSCupPlayoffs #RCTID pic.twitter.com/Fqd33APN4O

— Portland Timbers (@TimbersFC) November 25, 2021