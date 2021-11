Lionel Messi se quedó con Balón de Oro 2021 y sumó su séptimo trofeo individual como mejor jugador del mundo

Récord total y absoluto. Lionel Messi no se cansa de ganar premios a nivel colectivo e individual y este lunes sumó un nuevo trofeo para su incansable vitrina de coronas: El Balón de Oro 2021.

El delantero y capitán de la Selección Argentina de Fútbol se quedó con el Balón de Oro 2021, y llegó a siete trofeos a nivel individual, superando ahora por dos a Cristiano Ronaldo que se quedó con cinco.

“Es increíble volver a estar acá, la última vez dije que me quedaban mis últimos años, después me preguntaron cuándo me iba a retirar, y ahora me toca estar en París, estoy feliz y tengo muchas ganas de seguir peleando más cosas”, indicó el ariete.

En el momento de los agradecimientos, indicó que: “no sé cuánto me queda, pero disfruto muchísimo del fútbol. Quiero agradecer a mis compañeros del FC Barcelona, del PSG y de la Selección Argentina. Varias veces me tocó ganar este premio pero me faltaba algo y este año fue todo lo contrario al ganar la Copa América”, aseguró.

Complementó con que: “gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América, así que esto es parte de ellos también, así como de mis compañeros del Barcelona y del PSG”, indicó el mejor jugador del mundo.

Al cierre, tuvo palabras para su rival en la final, el polaco Robert Lewandowski: “decirle a Robert que es un honor pelear con él, se merece un Balón de Oro, France Football debería darte ese trofeo como lo mereciste el año pasado, fuiste justo ganador por el tema de la pandemia no lo pudiste obtener”, finalizó el Lionel Messi tras quedarse con el Balón de Oro 2021.