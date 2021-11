Históricos de la U aún confían en el plantel azul: “Creo que todavía se puede salvar del descenso”

Universidad de Chile atraviesa una de las crisis más importantes de su historia, habiendo sumado ya 7 derrotas consecutivas y que, tras la victoria de Curicó Unido ante Santiago Wanderers, dejó al club en zona de liguilla de promoción, lo que preocupa a históricos de la U.

Al bajo rendimiento del equipo se suma la crisis institucional que vive el campeón de la Copa Sudamericana del 2011, puesto que el mundo fútbol ha comenzado a solicitar que se de a conocer quienes son los dueños del club en este momento de crisis.

Al respecto, uno de los históricos de la U y protagonista del club en los años 80, Héctor Hoffens, sostuvo a ADN Deportes que la crisis azul no es de ahora y que la Universidad de Chile ya no es la misma de antes.

“El club ahora es una empresa, una sociedad. Los hinchas no entienden que el equipo ya no es la Universidad antiguamente deportiva, sino más bien es una institución derechamente para generar dinero. Quizás la el error de esta directiva fue no haberse presentado al principio, pero creo que todavía la U se puede salvar del descenso”, apuntó.

“Es muy difícil encontrar la solución hoy, el plantel está completamente abatido, sin ganas, con miedo y sin responsabilidades“, agregó Héctor Hoffens con respecto a la situación futbolística de los laicos.

La mirada de otro de los históricos de la U

Por su parte, Sandrino Castec, criticó en ADN Deportes al rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, por no descartar la opción de que el club pueda perder su nombre

“Creo que la palabra del rector llegó muy tarde porque ya son varios años de sufrimiento y tampoco creo que es justificable decir que se le quitará el nombre al club. Lo mejor es la unión de la Universidad de Chile con lo que fue CORFUCH (Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile) y con la gente buena que queda de la U. No es bueno que se piense que se le va quitar el nombre al club porque va costar mucho volver a ser protagonistas en el fútbol chileno”, explicó.

En lo netamente deportivo, el “Bombardero Azul” apuntó a que el nivel que los azules mostraron en el clásico universitario les puede ayudar a zafar de la zona baja de la tabla.

“Creo que la forma futbolística de salir de esta situación es hacer lo mismo que se hizo contra la UC, hace mucho tiempo que Universidad de Chile no juega un partido que encante a su gente y el partido pasado lo hizo. Creo que si La U juega de esa forma todo el año no tendría porque pasar por estas situaciones”, indicó Sandrino Castec.

El próximo desafío de Universidad de Chile será este próximo lunes a las 20:o0 horas frente a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso por la fecha 32 del Torneo Nacional 2021.