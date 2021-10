Gustavo Poyet hizo una “cestera” comparación para analizar su paso por Chile

El ex técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, conversó desde Inglaterra con la radio Sport890 de Uruguay, instancia en la que analizó su paso por Chile.

En ese contexto, entregó un particular diagnóstico en cuanto al ritmo de juego en canchas nacionales. “Es un fútbol muy abierto, hay muchos contragolpes y se estiran mucho a los equipos. Es parecido al fútbol mexicano, pero más lento“, puntualizó.

Dicho lo anterior, Gustavo Poyet profundizó en torno a sus dificultades para implantar su estilo en Chile. “Me costó convencer a los jugadores de estar más juntos. En un entrenamiento pararías. Es una locura, parece la NBA“, señaló el charrúa.

Gustavo Poyet y su rendimiento en Chile

Más allá de haber ganado la Supercopa a Colo Colo y el clasificar a Universidad Católica a los octavos de final de la Copa Libertadores, su rendimiento no fue el de los mejores.

Apenas logró un 47% de efectividad luego de 13 triunfos, 5 empates y 13 derrotas, algo que Gustavo Poyet intentó explicar. “Estábamos en camino a poder cumplir los objetivos, que eran ganar el tetracampeonato, pasar de fase en Copa Libertadores y usar muchos juveniles”, planteó el charrúa.

“Íbamos perfecto, pero hubo un momento en que mi trabajo era más a largo plazo para el cambio generacional y me fui dando cuenta de que esas cosas no iban a pasar”, cerró el ex entrenador de Universidad Católica.