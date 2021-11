Shevchenko es el nuevo entrenador de Genoa y dirigirá a Pablo Galdames

Este domingo, Genoa, donde milita el volante chileno Pablo Galdames, hizo oficial la contratación de su nuevo entrenador: el ucraniano Andriy Shevchenko.

El mítico delantero del Milan dirigirá al cuadro italiano por los próximos tres años, según informó el propio equipo en un comunicado. “Genoa CFC anuncia que Andriy Shevchenko ha llegado a un acuerdo con 777 Partners y liderará el Grifone hasta el 30 de junio de 2024”, señaló el club.

Esta será la segunda experiencia como entrenador que tendrá el exjugador, luego de haber asumido la banca de la Selección de Ucrania entre 2016 y 2021.

Como futbolista, Andriy Shevchenko vistió los colores de Dinamo de Kiev, Milan y Chelsea, pero con el conjunto “rossonero” conquistó Europa tras ganar la Champions League en 2003, y al año siguiente recibió el Balón de Oro.

El ucraniano tendrá una dura tarea al mando de Genoa, puesto que el equipo de Pablo Galdames marcha en el puesto 17° en la Serie A con 9 puntos en 12 partidos, muy cerca de la zona de descenso. Solo supera en la tabla a Sampdoria, Salernitana y Cagliari, que por ahora arriesgan la categoría.

Ahora por la próxima fecha, el Genoa hará de locla contra la Roma, donde Galdames sumará una nueva posibilidad para entrar en el once inicial de su conjunto.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!

🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.

🇺🇦 #Шевченко

📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc

— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021