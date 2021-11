Preparan voto de censura contra el Directorio de la ANFP por irregularidades en favor de Fernández Vial

Durante la jornada de este viernes se dio a conocer que un grupo de clubes preparan un voto de censura contra el directorio de la ANFP acusando irregularidades en favor de Fernández Vial.

El problema arrancó luego que se acusó que el elenco de Concepción utilizó a Matías Ávila durante el campeonato de la Segunda División Profesional sin contar con el finiquito de su club anterior, San Marcos de Arica.

La situación más compleja, según información de ADN Deportes, es que se habría adulterado en favor de Fernández Vial el sistema Comet que tiene la ANFP para el registro de los jugadores.

Quienes están trabajando en el voto de censura acusan que ante la Inspección del Trabajo figura un documento del 26 de octubre en el que Matías Ávila aparece como trabajador de San Marcos de Arica siendo que en el Comet figura inscrito como jugador de Fernández Vial desde el 24 de julio.

La indignación entre los clubes con la ANFP y Fernández Vial

Leonardo Zuñiga, presidente de Deportes Melipilla, expresó en conversación con ADN Deportes su inquietud ante esta serie de antecedentes contra el elenco penquista.

“Se ha podido constatar la constatar la adulteración y vulneración del sistema Comet de inscripción de jugadores. Lo más extraño y coincidente es que siempre es en favor de un mismo club. Esto no tiene nombre y será necesario recurrir a todas las instancias legales permitidas para esclarecer estos hechos”, apuntó el mandamás del elenco metropolitano.

“No me cabe duda que una vez que los presidentes tomen conocimiento de esto se tratará de acordar el voto de censura a la mesa. La extraña coincidencia que siempre sea en favor de un club no puede dejarse pasar”, sentenció Leonardo Zúñiga ante el caso de Matías Ávila, jugador que no tiene carta de despido ni de auto despido y acumula más de 20 partidos en Fernández Vial.