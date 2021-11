Joaquín Montecinos valoró los consejos de Alexis Sánchez: “La Generación Dorada está más vigente que nunca”

Joaquín Montecinos conversó con Los Tenores tras ser parte de la nómina de la Roja para los duelos ante Paraguay y Ecuador, instancia en la que se reencontrará con Alexis Sánchez.

El jugador del Audax Italiano se mostró muy cercano al “Niño Maravilla” durante la burbuja sanitaria de la última fecha triple clasificatoria. Convivencia que le ha ayudado dentro y fuera de la cancha, reconoció.

“Estoy recién conociendo a todos. Alexis me recibió muy bien, fue muy humilde conmigo y me ha dado muchos consejos. Es importante llenarse de ese tipo de jugadores, te hacen crecer. Estoy siendo yo mismo y entregando lo mejor de mi. La relación con él es espectacular. Me hace muy bien a mi”, comentó Joaquín Montecinos, quien también recordó lo que le comentó Alexis Sánchez ante las ofertas que ya han llegado por él.

“Van a aparecer muchas cosas y me dice que esté tranquilo, que siga haciendo las cosas bien dentro de la cancha. Cuando haya tiempo de analizar mi futuro se verá, pero mi enfoque está en rendir en Audax Italiano y la selección. Por ahora es algo externo a mi”, apuntó el jugador de 25 años, quien también comentó la relación con otro atacante: Ben Brereton.

“Ben es un tipo súper amigable. Siempre se está riendo. Le cuesta algo el idioma aún. El tipo tiene cuero de chancho y vino a sumar para un objetivo muy claro“, remarcó Joaquín Montecinos, entusiasmado con la opción de seguir aportando a la Roja tras las victorias ante Paraguay y Venezuela.

“Quiero aportar mi granito de arena donde me toque estar. Estoy disfrutando cada momento en que me ha tocado estar, en el camarín o entrenando. Vivo cada momento con mucha intensidad y quiero aprovechar la oportunidad para, poquito a poquito, ganarme un lugar (…) Se demostró que la Generación Dorada está más vigente que nunca y el resto estamos empujando de atrás. La mentalidad ganadora se necesita para estos partidos. Queda mucho aún por disfrutar con ellos”, comentó.

Joaquín Montecinos y el presente del Audax Italiano

El jugador nacional recibió el llamado a la Roja en un momento dulce, pues ayer fue parte de la victoria de Audax Italiano sobre Everton que los consolidó en la pelea por el título.

“Los números nos tienen ahí arriba y estar ahí es espectacular. Esperamos que se nos den los resultados, pero estamos súper enfocados“, argumentó el ex Deportes La Serena, quien comentó cómo vivieron el partido en que vencieron a la “patrulla juvenil” de Colo Colo.

“Cuando entramos a la cancha y nos dimos cuenta que eran súper chicos, ahí nos miramos y decíamos cómo entrarles con todo. No estaba con el pensamiento de siempre, de ir a matar. Hubo mucho respeto de nuestra parte. Nos nació a todos, nos tocó un poco. Hasta el día de hoy felicito a los chicos que representaron a Colo Colo. Fue un partido muy extraño”, confesó, a la vez que respaldó la postergación de su duelo con Santiago Wanderers.

“Si no hay jugadores, ¿cómo se va a competir como corresponde? Nadie se quiere contagiar y manchar el campeonato, son cosas que pueden pasar. Estamos sujetos a que nos cambien las normas de la noche a la mañana. Solo queda trabajar y no entrar en polémicas”, cerró Joaquín Montecinos.