Kimmich reveló que no se vacunó contra el covid-19 tras contagio de su DT en el Bayern: “Eso debe respetarse”

Joshua Kimmich, volante del Bayern Múnich, realizó una llamativa confesión tras la goleada de su escuadra 4-0 ante Hoffenheim por la novena fecha de la Bundesliga.

El jugador alemán se refirió al tema del covid-19, puesto que su entrenador, Julian Nagelsmann, no estuvo presente en la banca este sábado por estar contagiado con coronavirus.

“Yo no estoy vacunado. Sigo teniendo algunas reservas. Creo que eso debe respetarse, pero no significa que sea un negacionista o un opositor a la vacunación”, reveló el mediocampista del cuadro “Bávaro”.

“Tampoco soy un antivacunas, pero todavía no estoy seguro de recibirla por la falta de estudios a largo plazo. No digo categóricamente que no me vacunaré, es muy posible que reciba la inyección en algún momento, pero por ahora no me da toda la seguridad”, reconoció Joshua Kimmich.

En cuanto al triunfo de Bayern Múnich sobre Hoffenheim, el gigante germano lo ganó con goles de Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting y Kingsley Coman.