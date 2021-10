Programación Europa League jueves 21 de octubre: ¿a qué hora juegan los chilenos?

Este jueves 21 de octubre arranca una nueva jornada de la UEFA Europa League, programación en donde se disputará la tercera fecha de la fase de grupos. Tres clubes con chilenos en sus planteles están en competencia en busca de acercarse a los octavos de final.

En el Grupo B, el Mónaco de Guillermo Maripán, quien está citado, visitará Países Bajos para enfrentar al PSV Eindhoven desde las 16:00 horas.

Mientras que en por el Grupo G, el Real Betis que dirige Manuel Pellegrini y con Claudio Bravo convocado hará de local en España frente al Bayer Leverkusen de Charles Aránguiz a las 13:45 horas, sin embargo, el volante estará ausente por lesión.

La programación de Europa League para jueves 21 de octubre

Grupo A: Sparta Praga vs Olympique de Lyon (16:00) – Rangers vs Brøndby (16:00)

Grupo B: PSV Eindhoven – Mónaco (16:00) – Sturm Graz vs Real Sociedad (16:00)

Grupo C: Napoli vs Legia Varsovia (16:00)

Grupo D: Fenerbahçe vs Royal Antwerp (13:45) – Eintracht Frankfurt vs Olympiacos (16:00)

Grupo E: Lazio vs Olympique de Marsella (13:45) – Lokomotiv de Moscú vs Galatasaray (16:00)

Grupo F: Ludogorets vs Sporting Braga (13:45) – Midtjylland vs Estrella Roja (13:45)

Grupo G: Real Betis vs Bayer Leverkusen (13:45)

Grupo H: Rapid de Viena vs Dinamo de Zagreb (13:45) – West Ham United vs Genk (16:00)