Dani Alves vuelve a “coquetearle” al Barcelona: “Extraño mucho aquella casa”

Dani Alves se encuentra sin equipo para esta presente temporada luego de su salida anticipada de Sao Paulo. El lateral derecho de 38 años no piensa aún en el retiro y espera por su nuevo club, aunque en los últimos días ha manifestado expresamente su deseo por regresar al Barcelona.

En entrevista con Daniel Habif, uno de los conferencistas más destacados de Latinoamérica, el jugador brasileño volvió a “coquetearle” al cuadro catalán por el cariño que mantiene con el club.

“Extraño mucho aquella casa (Barcelona). Esa casa es especial, no por todo lo que hemos logrado ahí, sino por la forma, por cómo lo hemos hecho. Eso ha creado un vínculo para el resto de la vida. No he vuelto a encontrar otro sitio igual”, señaló el experimentado futbolista.

Pese a su amor por el elenco “Blaugrana”, el defensa recordó los amargos días que vivió con la institución en el momento en que se fue del club.

“Estaba haciendo una gran temporada pero la dirigencia me había mentido mucho, mi corazón se sentía engañado. Yo salí del Barcelona para demostrar que estaban equivocados conmigo”, afirmó.

Además, Dani Alves comentó que su salida del Barcelona no fue por una cuestión de dinero, sino por el trato que recibió por parte de los directivos. “Cuando uno sale de donde yo he salido, no vas a permitir que nadie te desvalore. Mis valores no están medidos en el fútbol. Yo siempre fui millonario, solo que no tenía dinero. Tenía lo que el dinero no puede comprar”, sostuvo.

El brasileño relató las palabras que le dijo a la dirigencia del Barça antes de concretar su desvinculación con el club. En este escenario, el zaguero les indicó que “no voy a estar aquí conforme a que me estén haciendo esto, siendo que yo elegí venir al Barcelona, me lo he ganado. Les voy a demostrar que se están equivocando. Yo vengo de la nada. No me muevo por el dinero. La felicidad no está en eso. No me voy a quedar aquí. Mis valores no están a la venta”.