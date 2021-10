¿Le cerró la puerta?: DT del Barcelona se refirió a la opción de que Dani Alves regrese al club

Con 38 años, Dani Alves se encuentra sin club tras su salida de Sao Paulo de manera anticipada, sin embargo, el experimentado lateral derecho no piensa aún en el retiro y sigue analizando en dónde continuará su carrera, y dentro de las opciones que pasan por su mente está el Barcelona.

“Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme”, afirmó el brasileño hace unos días al medio español Sport.

“Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todos los lugares en los que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud”, agregó el zaguero con respecto a su interés por volver al cuadro “Culé”.

Es por esto que durante este martes en conferencia de prensa, al propio entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, le consultaron sobre la posibilidad de que el cuadro catalán contrate a Dani Alves otra vez.

El técnico neerlandés no mencionó si le gusta la idea de que el brasileño regrese y solo señaló que “nadie del club me ha dicho nada al respecto. Si se ha ofrecido para fichar, no sé nada del tema”.

De momento, Ronald Koeman solo piensa en el próximo desafío del Barcelona, el cual será mañana miércoles contra Dinamo de Kiev por la tercera fecha de la fase grupal de Champions League.