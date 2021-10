Fernando De Paul y uno de los grandes errores que cometió la U: “Fue una mala decisión dejar partir a nuestro psicólogo”

Durante la jornada de este martes, el arquero de la U, Fernando de Paul, habló en conferencia de prensa en la previa del duelo entre Universidad de Chile y Palestino por el Torneo Nacional 2021.

El guardameta se refirió al aspecto mental tras acumular cinco duelos sin ganar. En este punto, lamentó que el psicólogo del club ya no esté. “Teníamos una persona muy importante, Eugenio Lizama (psicólogo), con quien trabajábamos mucho la parte mental. Él ya no está más. Lo dejamos ir. En estos momentos no tenemos una persona que trabaje esa parte. Fue una mala decisión dejar partir a nuestro psicólogo. Un error”, afirmó.

Sobre el ambiente que hay en el plantel, el “Tuto” señaló que “esta situación no la sacamos solo con meter, es todo un conjunto. Hay que sacar algo extra. El equipo está dolido y con ganas de sacarlo adelante. Es lo que siento del grupo”.

El portero dejó en claro que en el elenco azul, de momento, no piensan en copas internacionales, solo en el rival de turno. “Hay que enfocarse en el próximo partido y tratar de ganarlo porque ya son muchos encuentros sin victorias. Después, hay que ir partido tras partido. Si hacemos las cosas bien terminaremos lo más alto posible a fin de año”, sostuvo.

En cuanto a su continuidad de la U el próximo año, Fernando De Paul comentó que “he tenido conversaciones, varios chicos también en general. En mi caso, no he estado tan pendiente de lo que pasará después de diciembre”.

Además, el meta habló sobre su lejanía con la dirigencia. “Nunca tuve mayores relaciones con la parte dirigencial y los nuevos dueños. No tuve cercanía con el presidente anterior, ni pretendo tenerla ahora”, agregó.

Universidad de Chile recibirá a Palestino en Rancagua este jueves desde las 18:30 horas por la fecha 27 del Torneo Nacional 2021.