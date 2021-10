Kun Agüero y la ultima vez que preguntó por sus amigos de la infancia: “Uno estaba muerto, el otro preso, a otro lo buscaba la policía”

Después de varias semanas de espera, Serio Kun Agüero convirtió su prime gol con la camiseta del Barcelona. El delantero disputó un partido amistoso este miércoles contra el club catalán UE Cornellà. Ahora, el argentino está listo para hacer su estreno en LaLiga de España, aunque antes, sacó la voz para a corazón abierto de varios temas.

En diálogo con El País, el atacante recordó la última vez que visitó el barrio de su infancia, Los Eucaliptus. “Tenía 16 años. Cuando pregunté por los chicos con los que me juntaba, uno estaba muerto, el otro preso, a otro lo buscaba la policía. Chicos de 15 años”, lamentó el exManchester City.

Agüero tuvo palabras sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona, justo cuando él llegó a los “Culés” como fichaje. “Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer”, reveló el delantero.

También relató el duro momento que vivió él y su familia tras la muerte de Diego Maradona, sobre todo porque tiene un hijo con Gianinna Maradona, hija del exjugador fallecido. “Pensaba en mi hijo. En que lo tenía que llamar. Me preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia. Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba”, comentó.

Además, Kun Agüero agregó que cuando su hijo fue al velatorio de Maradona “me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo”.