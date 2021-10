Hincha de Paraguay que se sacó foto con Messi en plena cancha: “Me gustaría hacerlo con Sánchez o Vidal”

En la previa del partido entre Chile y Paraguay por las Clasificatorias, quien conversó con ADN Deportes fue Samir Elizalde, el hincha paraguayo que se robó las miradas de todo el mundo al invadir la cancha para sacarse una foto con Lionel Messi en el último encuentro de la “Albirroja” con Argentina.

El fanático afirmó que si estuviera en el estadio viendo a su selección con La Roja, habría saltado al campo de juego para pedirle una selfie a dos cracks chilenos. “Me gustaría hacerlo con Alexis Sánchez o Arturo Vidal”, señaló.

Samir Elizalde relató cómo fue el momento en que burló a la seguridad del estadio, corrió por la cancha y buscó a Messi para fotografiarse juntos.

“Yo estaba esperando el minuto 90 para que terminara el partido y ahí saltar, pero venía con un poco de miedo porque podían pasar varias cosas, la seguridad me podía agarrar, había un espacio grande que saltar y había mucha gente que me ponía un poco nervioso”, indicó.

“Fue arriesgado, pero terminé saltando, no lo pensé dos veces y lo hice. Me fui con Messi, que no quería saber nada y me tomé la foto que quería”, comentó.

Debido a su acto, el hincha paraguayo recibió un castigo. “Estoy sancionado hasta fin de año sin poder ir a los próximos eventos deportivos acá en Paraguay”, mencionó.

Pese a que rompió las prohibiciones del recinto deportivo, Samir Elizalde explicó que “sabía lo que significaba ese partido, probamente, el último partido de Lionel Messi en Paraguay”.

“Por los partidos que quedan de las Eliminatorias ya no me hace falta ir a ver a la Selección, desde la televisión estoy bien”, sentenció el aficionado paraguayo.

¿Dónde ver el partido de Chile y Paraguay por el camino a Qatar 2022?

Te invitamos a seguir el compromiso entre Chile vs Paraguay desde Las Condes en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 19:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.