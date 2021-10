Manuel Pellegrini y el futuro de la Selección Chilena: “Ha extraviado el camino, no hay recambio”

La pregunta se la han hecho muchas veces y la respuesta siempre es la misma. Manuel Pellegrini, una vez más, volvió a tener comentarios para su relación con Chile y la posibilidad de, algún día, dirigir a la Selección Chilena de Fútbol.

En conversación con los micrófonos de Líbero, programa de TyC Sports Argentina, el entrenador chileno conversó sobre variados temas, entre ellos La Roja, el futuro de ella y la posibilidad de llegar algún día a Juan Pinto Durán.

Respecto a las chance de que La Roja diga presente en Qatar 2022, el “ingeniero” indicó que “Chile tuvo una generación muy buena pero en este momento está muy complicada para llegar al Mundial“, dijo.

“Ha extraviado el camino, no hay recambio“, complementó sobre el futuro de la Selección Chilena de Fútbol, la que algún día llegará a dirigir.

Algo que ratificó en la frase siguiente “espero en el futuro dirigir a la Selección de Chile. Me encantaría terminar mi carrera ahí“, indicó.

Manuel Pellegrini: “No voy a ir a que me guillotinen”

Cabe recordar que en las últimas horas, en conversación con un diario de Sevilla, Manuel Pellegrini aclaró que “me plantearía un proyecto serio, pero ahora mismo no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran. Es lo mismo que un club, si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños“, dijo.

“Con Chile es igual. Es mi país, no quiero fracasar, si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen. Ojalá se puedan dar ambas cosas en el futuro, me encantaría mejorar el fútbol chileno, no en el sentido de ir a un Mundial, eso es el reflejo, sino con un programa de desarrollo”, complementó Manuel Pellegrini.

