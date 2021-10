Impresionante: Barcelona le pone una millonaria cláusula de salida a Pedri para hacer historia

Para este viernes, Barcelona tiene todo preparado con el fin de hacer oficial la renovación de Pedri, la gran promesa que tiene el club actualmente y quien, con apenas 18 años, ya se ganó un puesto en el cuadro “Culé” y en la Selección de España.

El joven volante seguirá vinculado al elenco catalán por las próximas cinco temporadas hasta 2026. Los “Blaugranas” ven al mediocampista como el gran proyecto a futuro que tomará las riendas del equipo, es por eso que su cláusula se salida aumentará considerablemente.

Hasta el momento, la rescisión del jugador está fijada en 400 millones de euros, sin embargo, según adelantó el periodista italiano Fabrizio Romano, dicha cláusula de libertad subirá a 1.000 millones de euros.

De esta manera, Pedri pasará a la historia del Barcelona en ser el primer futbolista que alcance la barrera de los 1.00o millones en las cláusulas de rescisión. El último en llegar a un monto tan elevado había sido el delantero francés Antoine Griezmann, quien tenía una cláusula de 800 millones.

Además de Pedri, el Barça ya trabaja para blindar a otra jóvenes figuras para que sigan el el club de cara al futuro, como el atacante Ansu Fati (18 años) y el mediocampista Gavi (17 años).

Cabe destacar que Pedri en la temporada pasada del fútbol español disputó 37 partidos, 28 de ellos como titular, marcó tres goles y entregó tres asistencias.

The release clause included in Pedri’s new contract will be historical for Barcelona. 1B euros, one billion – 1.000 millones de euros. It’s gonna be higher clause in Barça history. 🔵🔴🌟 #FCB

Announcement expected this week from FCB – Pedri and his agent accepted the proposal.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021