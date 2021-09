Maximiliano Falcón y su dura infancia: “De niño fui peón de albañil para llevarle un poco de plata a mi madre”

Maximiliano Falcón, central de Colo Colo, dialogó este martes con Los Tenores de ADN y reveló detalles de la dura infancia que vivió en Uruguay, en donde se desempeñó como peón de albañil con apenas doce años.

“Tuve una infancia complicada, con mi mamá y mi hermano chico teníamos muy bajos recursos, por eso dejé de estudiar y me puse a trabajar con el novio de mi madre”, comenzó relatando el “Peluca”.

“Él era albañil, yo fui el peón que lo ayudaba. Yo hacía la mezcla, le llevaba los ladrillos, y todo para llevarle un poco de plata a mi madre”, señaló el zaguero charrúa.

Luego, comentó que “a veces me quedaba con 10 o 20 pesos para comprarme algo. Me gustaba ir a jugar al ciber. Tenía doce años y me podía defender solo, era un chico que andaba bastante en la calle, ya tenía una madurez”.

“Pero mi hermano tenía seis años, estaba en pleno crecimiento y no se podía defender solo. Más que nada era para que él pudiera comer y seguir creciendo fuerte”, concluyó Maximiliano Falcón tras recordar su infancia.

Maxi Falcón sueña con la Selección de Uruguay

Maximiliano Falcón expresó además el sueño de regresar a su país para jugar por Uruguay, puesto que está reservado para la triple fecha de Clasificatorias del mes de octubre.

“La esperanza y ganas de estar ahí sobran. Aunque no estés en la lista final sabes que te tienen en cuenta, que estás haciendo las cosas bien. Si no me llaman, no baja la confianza”, concluyó.