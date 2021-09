Maximiliano Falcón: “Hinchas de la U me gritan “malo c…” y hay otros me piden fotos”

El zaguero de Colo Colo, Maximiliano Falcón, conversó con Los Tenores de ADN este martes en donde se refirió al triunfo albo ante la U, la evolución como jugador, el anhelo por salir campeón y su relación con los hinchas.

Superclásico

Falcón explicó las claves para anular al goleador azul, Joaquín Larrivey. “Lo tomaban como referencia. El juego de la U iba por fuera pero siempre terminaba en centro para él. Había que estar dentro del área preocupado y no darle ningún centímetro porque es muy peligroso”, señaló.

Además, reveló la conversación que tuvo con su compatriota Ramón Arias, uno de los más criticados por los hinchas estudiantiles. “Me dijo que estaba apurado y jugó igual. Eso le pasó factura. Para mí, no jugó mal, pero cuando llegas a un partido sin entrenar, físicamente te pasa la cuenta”, comentó.

Por otro lado, Maximiliano Falcón reveló que cuando sale a la calle le ha tocado vivir cosas buenas y malas con los fanáticos de la U. “Por ahí los hinchas me gritan “Falcón malo culiao”, pero otros me piden fotos. Hay gente buena onda, muchos me dicen que más allá de ser de la U, les gusta como juego”, confesó.

Lo que le pide Gustavo Quinteros

Luego de la dura sanción por sus actos agresivos ante Universidad Católica, Falcón indicó que Gustavo Quinteros le pidió “no hablar tanto con los árbitros y con el rival, que nos terminaba perjudicando. En eso he mejorado muchísimo, estoy más serio dentro del campo, porque esas acciones me llevaban a cometer errores, que si estaba concentrado no los cometía”.

“Sirvió para aprender, lo que hice no está bien, pero soy chico, me falta madurar y aprender muchas cosas. Es bueno que ocurra para que uno se de cuenta”, complementó.

La Selección

El central uruguayo admitió no entender el por qué Martín Lasarte no citó a nadie de Colo Colo para la triple fecha de Clasificatorias de octubre. “Me parece raro, porque este club puntero ha demostrado buenos valores para que alguno esté en la Selección. Generalmente el club que mejor juega tiene mas chances, pero él tendrá su gusto de jugadores”, añadió.

Finalmente, expresó su sueño de jugar por Uruguay, puesto que está reservado para los duelos clasificatorios. “La esperanza y ganas de estar ahí sobran. Aunque no estés en la lista final sabes que te tienen en cuenta, que estás haciendo las cosas bien. Si no me llaman, no baja la confianza”, concluyó.