¡En llamas! Ben Brereton muestra toda su faceta goleadora y anota un triplete en el triunfo del Blackburn Rovers

Durante la jornada de este sábado, Ben Brereton volvió a romper las redes el el fútbol inglés y con un triplete. El delantero de La Roja apareció en la goleada del Blackburn Rovers como local ante el Cardiff City por la novena fecha de la EFL Championship.

“Big Ben” arrancó el encuentro como titular en el estadio Ewood Park y fue protagonista desde el comienzo. Sam Gallaguer abrió la cuenta para los dueños de casa al minuto 24.

En los 32′, el seleccionado chileno aprovechó un buen centro desde la derecha de su compañero Tyrhys Dolan y, dentro del área rival, acomodó de gran manera el cuerpo para golpear el balón de primera con un derechazo furioso.

Luego, a los 45+2′, el atacante nacional volvió a hacer daño con su juego en ataque. Ben Brereton se llevó el balón desde la banda izquierda y llegó al área para conectar la pelota en la red.

Tyrhys Dolan se encargó de amoliar la goleada a los 53′ y Sean Morrison anotó el descuento en el Cardiff City para el 4-1.

Sin embargo, “Ben 10” aún tenía algo más que decir en el partido. En la agonía del encuentro, al minuto 90, Ben Brereton convirtió de penal para sellar su triplete y la victoria por 5-1 del Blackburn Rovers. Además, el ariete llegó a los nueve tantos en este temporada, mismo numero de goles que marcó en la campaña pasada.

Cabe destacar que Brereton estará con la Selección chilena en los dos primeros partidos de la triple fecha de las Clasificatorias Sudamericanas en octubre contra Perú y Paraguay.

7 down 13 to go @benbreo #diaz #rovers pic.twitter.com/z2W1myxuv5

— HKP (@SCB_08) September 25, 2021